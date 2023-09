Por Nicolás Baintrub

La mayoría de las ciudades y pueblos de Carolina del Norte celebrarán elecciones municipales en este 2023. Durante los comicios, se elegirán representantes locales como alcaldes, miembros del consejo municipal y comisionados, entre otros funcionarios.

Se trata de cargos cuyas decisiones tienen un impacto directo en la vida de todos los residentes.

Tal como explicó Mario Alfaro Rodríguez, enlace legislativo de El Centro Hispano, las autoridades locales definen el presupuesto público municipal. En otras palabras: cuántos impuestos se recaudan y cómo se invierten.

También determinan las políticas de ordenamiento urbano, la infraestructura de servicios, educación, transporte, energía y conectividad, entre otros rubros esenciales. Además, implementan políticas de atracción de inversión y generación de empleo.

Dentro de su competencia, asimismo, se abarcan temas sensibles para la comunidad inmigrante, como políticas relacionadas con las personas indocumentadas.

En ese sentido, Ivan Parra, director del Congreso de Organizaciones Latinas, subrayó que los representantes que surjan de las elecciones municipales 2023 en Carolina del Norte tomarán decisiones sobre temas cruciales para los residentes latinos.

“Definirán cuestiones como el número de policías bilingües, o si la policía pide papeles. También, qué tipo de viviendas se pueden rentar o vender a nuestra gente, y cómo responder a emergencias”, dijo Parra.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones municipales 2023 de Carolina del Norte?

Durante todas las elecciones que se desarrollan en el estado tienen derecho a votar todos los ciudadanos mayores de 18 años que no estén cumpliendo una condena penal por un delito grave y estén registrados en el padrón electoral.

Además, en el caso de las elecciones municipales, el votante debe vivir en el municipio desde al menos 30 días antes del día de las elecciones.

La fecha límite para el registro de votantes es 25 días antes del día de las elecciones.

Si usted no recuerda si está registrado o no, puede consultarlo ingresando sus datos en la herramienta de búsqueda de votantes.

¿Cómo puedo registrarme para votar?

Existen tres alternativas para registrarse para votar en las elecciones municipales 2023 en Carolina del Norte. La primera es a través de la División de Vehículos Motorizados (DMV). Si usted es cliente del DMV puede presentar una solicitud de registro de votante en línea.

También puede completar una solicitud de registro de votante (disponible en español) y enviarla por correo o en persona a la Junta Electoral de Carolina del Norte (P.O. Box 27255 Raleigh, NC 27611-7255). Si prefiere, puede optar por enviarla a la Junta Electoral de su condado.

En tercer lugar, los ciudadanos pueden registrarse en persona durante el período de votación anticipada. Se trata de una opción que no sólo permite registrarse y votar en un solo paso, sino también hacerlo una vez expirado el período de inscripción regular.

¿Cómo votar?

Usted tiene tres opciones para votar en estas elecciones municipales: en persona de manera temprana, por correo o en persona el día de la elección.

Por decisión de la Corte Suprema del estado, en cualquiera de las tres modalidades usted deberá contar con una identificación con foto para votar.

Voto temprano

A diferencia de lo que ocurre el día de la elección, el voto temprano permite sufragar y votar en un solo paso, incluso aunque el plazo de inscripción haya finalizado. También brinda otras facilidades: las personas podrán votar en cualquier punto de votación disponible en el condado, sin necesidad de acudir a uno específico. Además, esos puntos de votación se habilitarán en días y horarios no laborables, lo cual puede resultar muy conveniente para muchos electores. Por otro lado, el voto temprano también permite actualizar en el momento la información personal, como nombre o dirección, en caso de ser necesario.

Para conocer lugares de votación y horarios de apertura, acceda a la herramienta de Voto Temprano de la Junta Electoral y luego ingrese su condado de residencia.

En la mayoría de los municipios el voto temprano comienza el jueves 21 de septiembre y finaliza el sábado 7 de octubre.

Voto en ausencia o por correo

El voto por correo, en tanto, tiene la ventaja de permitirle participar de la elección sin tener que salir de su domicilio.

El primer paso para votar por correo es solicitar la boleta de voto en ausencia. La fecha límite para solicitarla es a las 5:00 p.m. una semana antes del día de las elecciones. Puede solicitarla en papel, imprimiendo este formulario, completándolo y enviándolo a la Junta Electoral de su condado. También puede solicitarla por internet a través de la herramienta de voto por correo de la Junta Electoral.

Una vez que la Junta Electoral del condado reciba su formulario de solicitud de voto por correo, le enviará la boleta y un sobre a su domicilio.

El siguiente paso es completar la boleta. Deberá hacerlo en presencia de dos testigos. Los testigos deberán observar que usted haya completado la boleta, pero NO a quién votó.

Luego hay que introducir la boleta en el sobre que envió la Junta Electoral, acompañada por una copia de identificación con foto válida. El sobre deberá estar firmado de puño y letra por el votante como así también por los dos testigos.

Recuerde que si necesita asistencia para completar la boleta, puede recibir ayuda de un pariente cercano. Esto puede ser especialmente útil para personas que no hablan inglés.

Voto en persona

Estas elecciones municipales de Carolina del Norte en 2023 se desarrollarán los martes 12 de septiembre, 10 de octubre y 7 de noviembre, dependiendo de cada distrito. Para conocer la fecha exacta y los cargos que se elegirán en su área, ingrese a la herramienta de elecciones locales de la Junta Electoral y escriba el nombre de su ciudad o pueblo en el cuadro de búsqueda.

Si usted opta por votar en persona el día de la elección, sólo podrá hacerlo en el sitio de votación que le ha sido asignado. Encuentre su lugar de votación el día de las elecciones ingresando su información en la herramienta de búsqueda de votantes.

Todos los lugares de votación estarán abiertos de 6:30 a.m. a 7:30 p.m. el día de la elección.

Elecciones primarias y generales: ¿Cuál es la diferencia?

Varias de las carreras tendrán elecciones primarias antes de las generales. Durante las elecciones primarias, los ciudadanos deciden quiénes serán los candidatos que competirán por los cargos en las definitivas.

Dado que se trata de competencias hacia el interior de cada partido, en las primarias de cada espacio político sólo pueden votar las personas registradas como afiliadas a ese partido o como independientes.

En cambio, en las elecciones generales los votantes pueden optar por candidatos del partido que deseen, sin importar su afiliación.

Fechas importantes para las elecciones municipales 2023 en Carolina del Norte

15 de septiembre: Fecha límite para inscribirse para las elecciones municipales de octubre.

21 de septiembre: Comienza la votación anticipada presencial y para las elecciones municipales de octubre.

3 de octubre: Fecha límite para la solicitud de boleta de voto ausente para las elecciones municipales de octubre (17:00 horas).

6 de octubre: Las juntas electorales del condado comienzan a enviar por correo boletas de voto ausente para las elecciones municipales de noviembre a los votantes que las solicitaron.

7 de octubre: Finaliza la votación anticipada para las elecciones municipales de octubre.

10 de oct ubre: Día de las elecciones en los municipios con comicios de octubre , y fecha límite para la devolución de boletas en ausencia para las elecciones municipales de octubre (17:00 horas).

Día de las elecciones en los municipios con comicios de , y fecha límite para la devolución de boletas en ausencia para las elecciones municipales de octubre (17:00 horas). 13 de octubre : Fecha límite para inscribirse para las elecciones municipales de noviembre.

19 de octubre: Comienza la votación anticipada para las elecciones municipales de noviembre.

31 de octubre:: Fecha límite para la solicitud de boleta de voto ausente para las elecciones municipales de noviembre (17:00 horas).

4 de noviembre de 2023 : Finaliza la votación anticipada para las elecciones municipales de noviembre.

7 de noviembre: Día de las elecciones en los municipios con comicios de noviembre, y fecha límite para la devolución de boletas en ausencia para las elecciones municipales de noviembre (17:00 horas).

Candidatos latinos

Las elecciones municipales 2023 en Carolina del Norte contarán con presencia de candidatos latinos compitiendo por diversos cargos en varios distritos.

En Durham, Javiera Caballero buscará continuar otro período como concejal general en el Ayuntamiento. Se trata de la primera concejal latina en la historia de la ciudad.

Otro candidato que competirá por obtener la reelección en su cargo es Eliazar Posada, quien actualmente se desempeña como concejal de Carrboro. Posada también forma parte de la historia de su ciudad, ya que es el primer latino abiertamente gay oficialmente electo como concejal.

En la misma línea que Caballero y Posada, Francisco Rivas Díaz se presentará para lograr un segundo mandato como concejal de Wallace. En marzo, Rivas Díaz fue nombrado el primer latino vice alcalde de la ciudad.

Por otro lado, otros tres candidatos latinos intentarán ser elegidos por primera vez. Se trata de Mariela Hernández, quien busca representar a la comunidad latina en la junta escolar de Chapel Hill-Carrboro; Erik Valera, quien se inscribió como candidato a concejal de Chapel Hill; y Elizabeth “Liz” Monterrey, quien se presenta en las elecciones para convertirse en la primera latina en ser parte de la Junta de Educación de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS).

La importancia de que se alce la voz de los latinos en las elecciones municipales 2023 de Carolina del Norte

Más allá de la presencia de candidatos latinos, las elecciones municipales son una oportunidad para que la comunidad haga oír su voz y elija a los funcionarios que mejor la representen.

Tal como expresó Alfaro Rodríguez, “esta es la oportunidad real que tiene la comunidad para incidir en los procesos de toma de decisión y acceder a cuotas de poder dentro del gobierno local”.

El activista remarcó la importancia de participar en la vida política del estado de manera activa, lo cual se extiende incluso a las personas que no son ciudadanas y no pueden votar. “Participar de forma activa también implica buscar información y compartirla con nuestros círculos de familia y amigos”.

Por su parte, Ivan Parra consideró que votar también nos da la oportunidad de hacernos visibles: “Permite elegir candidatos que apoyan nuestros puntos de vista y a los cuales podremos hacer responsables en caso de que las cosas no salgan como esperábamos. Votar es poder. Y sin poder no hay ningún cambio posible para nuestra gente”.

Este artículo es parte del Día de la Democracia Estadounidense, una colaboración nacional del 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia, en el que organizaciones noticiosas cubren cómo la democracia funciona y las amenazas que enfrenta. Para aprender más, vista usdemocracyday.org.

_____

